テレビ東京系健康バラエティー「主治医が見つかる診療所」（月曜後8・00）が1日、放送され、かつてバラエティー番組で人気を博したタレントが糖尿病の恐怖を告白した。この日のテーマは血糖値。血管に負担をかける血糖値スパイクや、美容への悪影響、動脈硬化を介しての脳梗塞（こうそく）、心筋梗塞、大動脈解離、認知症も含めていろんな病気の原因にもなる糖尿病についての注意などが紹介された。番組には、人気バラエティ