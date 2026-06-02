エンゼルスのホセ・シリ外野手米大リーグで、飛び出した失点“以外”も防ぐ超絶ファインプレーが現地ファンの話題を呼んでいる。5月31日（日本時間6月1日）に行われたレイズ―エンゼルスの試合で、エンゼルスのホセ・シリ外野手がホームランキャッチ。その際“あわや”の危機を迎えていた事も判明し、謎の配置に疑問の声も上がっていた。レイズが2点をリードして迎えた3回2死満塁の場面だ。ウォールズの打球は、快音を残してレ