ÇòT¥·¥ã¥Ä¤ÏÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÃå²ó¤·ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î@marin_vvv¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥×¥Á¥×¥éÇòT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£ÀäÌ¯¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ä¥ì¥¤¥äー¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¹¤®¡×¤ÊÇòT¥·¥ã¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ãå²ó¤·¥³ー¥Ç¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Û¤É¤è¤¯¥·¥¢