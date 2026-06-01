俳優のチェ・ウシクが、高速道路で突然の腹痛に襲われるハプニングに見舞われた。5月31日に韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『花より青春：Limited Edition』第5話では、俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクによる気ままな旅の様子が描かれた。3人は済州島旅行のため、全羅南道・莞島（ワンド）へ向かった。【写真】チェ・ウシク、BTS・Vとデート？朝の特典抽選を終えた3人は、有名ベーカリーへ向かい、焼きたて