黒い煙が立ちのぼるあたりで巨大な爆発が起き、一気に白い煙が広がる、爆発の瞬間をとらえた映像。その衝撃は撮影者にまで届き、近くのガラスが割れたとみられます。地元メディアによりますと、爆発は5月31日昼ごろ、ミャンマー北東部シャン州の、中国との国境付近にある村で起きました。地元メディアは、少なくとも55人が死亡し、数十人が負傷したと報じていますが、がれきの中に閉じ込められた人が残っているとみられ、死者数は