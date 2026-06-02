ドジャースのリリーフ陣に欠かせない存在のウィル・クライン投手。昨年６月にマリナーズから移籍し、リーグ優勝決定シリーズまで登録選手枠外だった右腕が、一躍脚光を浴びたのはワールドシリーズだった。いきなり世界一への決戦からメンバー入りし、第３戦で千金の活躍をしたことは記憶に新しい。延長１８回にもつれた試合でブルペン最後の投手としてキャリア最長の４回７２球を投げて、勝利に貢献した。身長１９６センチ、体