「駅徒歩5分」のはずなのに、朝はエレベーター待ちで大渋滞――。豪華な共用施設や絶景で人気を集めるタワーマンションだが、実際に住んでみて初めて気づく“落とし穴”も少なくない。【写真】この記事の写真を見る（2枚）超高級タワマンの最新事情から、騒音、人間関係、災害時の不安までを、金融アナリストの高橋克英氏の新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）より一部