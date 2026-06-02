コケティッシュなムードが漂うレースアイテムは、今シーズンの一大トレンド。甘くなりすぎないよう、Tシャツやデニムに合わせてカジュアルダウンするのが正解。? 甘さを抑えた配色でモードにシフトチュールで切り替えを施したメリハリあるデザイン。取り外せるウエストの紐の結び方によっても印象が変化。キャミソール \16,940（メゾンスペシャル／メゾンスペシャル青山店 TEL. 03-6451-1660）ブラウスはスタイリスト私物? クチ