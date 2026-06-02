お笑いコンビ千鳥・大悟（46）が、1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。先輩芸人との貧乏エピソードを明かした。この日は「東京で偉なった大悟へ一言言いたい！ナニワの先輩方襲来SP」と題し、ハイヒール・モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんがゲスト出演。恋さんは「大悟のせいで払わされている家族の誕生日で行く鉄板屋さんの領収書」として、9万円の領収書を提出。大