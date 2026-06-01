news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「66歳父親が11歳息子を殺害か父子2人暮らし“困窮して”…」についてお伝えします。◇伏し目がちで歩く白髪の男は、吉伊敏彦容疑者（66）です。先週、自宅で小学6年生の息子・大聖さん（11）を殺害した疑いがもたれています。事件発覚のきっかけは、大聖さんが通う小学校の校長からの通報でした。大聖さんが通う小学校・校長からの通報「児童が（5月）27日を最後に登校してこ