【前後編の後編／前編を読む】出産祝いに訪れた先で“産後のママ”と不倫したら、自分の母にも「秘密」があった結婚という重荷を求める41歳男性の孤独船井浩太郎さん（41歳・仮名）は、就職して3年たったころ、先輩の妻である由布子さんと関係を持った。ほどなくして先輩に露見し、一度は「持っていけよ」と言われる修羅場を迎えたが、結局夫婦は元のさやに。その後、父を亡くした後の母もまた不倫関係にあったと知る。「生き