韓国スターバックスが、5.18民主化運動を侮辱したとして物議を醸した「タンク（戦車）デー」イベント騒動を収拾するための強硬策に出た。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？スターバックスカードの払い戻しをめぐって、チャージ金の60％以上を使用しなければならなかった従来の規約を破り、使用の有無にかかわらず、カードの残高を無条件で全額払い戻すことにしたのだ。スターバックスが韓国国内で激化す