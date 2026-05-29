宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の幹部らが「麻薬犯罪」に関与した状況が、韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁への報告文書に含まれていたことが確認された。【徹底調査】「韓国への服従は日本の使命」旧統一教会が“巨額の富”を築いた実態旧統一教会の南米地域における中心幹部として活動していたパラグアイの国会議員が、現地で麻薬資金洗浄などの犯罪を犯し、これを教団の幹部らが議論したという内容だ。パラグアイの