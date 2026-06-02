イスラエル軍によるレバノンへの攻撃を受け、イランアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したということです。イランのタスニム通信は1日、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を激化させていることを受け、イランアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したと報じました。イランはこれまで、アメリカとの停戦の条件に、イスラエル軍によるレバノンに拠点を置く親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃の中止も求めていて、約束に違