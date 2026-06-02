松屋フーズのホームページが更新されました。【映像】「松屋PREMIUM」で提供されるメニュー（複数）「銀座に、新しい松屋の形。松屋フーズ創業60周年 百貨店に初の常設店『松屋PREMIUM』が松屋銀座に誕生！昨年の催事での反響を経て、待望の常設店がついに実現。和牛や神戸牛など食材にこだわった、松屋PREMIUM銀座店限定商品を販売〜6月10日（水）11時からオープン〜このたび松屋フーズでは、創業60周年を迎える記念すべき本年