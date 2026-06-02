NHKは2日、建築家アントニ・ガウディが設計し、140年以上にわたって建設が続けられてきた世界遺産サグラダ・ファミリア」でついに完成を迎える「イエスの塔」を世界初公開・生中継すると発表した。【写真複数】貴重…サグラダ・ファミリア「イエスの塔」工事の様子NHKは世界で唯一、サグラダ・ファミリアの建設現場に長期密着し、その過程を記録してきた。「イエスの塔」は、ガウディ没後100年を迎える6月10日に完成披露され