楽天は2日、鈴木大地内野手（36）がキャプテンに就任すると発表した。楽天は5月に7勝18敗と大きく負け越し、借金は13。球団史上初めて交流戦開幕6連敗を喫しており、5位ロッテと5・5ゲーム差の最下位に沈んでいる。低迷を受け、野手最年長で加入7年目のベテランに白羽の矢が立った。鈴木大はロッテ時代の14〜17年にもキャプテンを務めた。プロ入り時に「全力で走ること、大きな声を出して練習に臨むこと、この二つは誰にも負