芸能事務所「オスカープロモーション」は2日、公式サイトを通じ、女優・尾碕真花（25）を巡る一連の騒動について声明を発表した。1日に尾碕が退所を発表してから両者の主張に食い違いが生じ、騒動は泥沼化している。尾碕をめぐっては、1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表した。これに対しオスカー側は「マネジメント契約は現在も契約期間中」「解除に合意した事実はない」と反論して