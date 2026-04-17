【S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム】 4月17日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月17日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮