台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第７回は、「ガイドブックの全貌」。今回は、ガイドブックの内容をトピックごとに詳しくお伝えします。すぐに台湾へ行きたくなる「淳太的！台北の最好な過ごし方」ガイドブック前半は、MORNING、DAYTIME、NIGHTと３