中間淳太、台湾に住んでいたからこそわかる「かゆいところに手が届く」台湾案内の全容

台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第７回は、「ガイドブックの全貌」。

今回は、ガイドブックの内容をトピックごとに詳しくお伝えします。

すぐに台湾へ行きたくなる「淳太的！台北の最好な過ごし方」

ガイドブック前半は、MORNING、DAYTIME、NIGHTと３つの時間帯にわけ、「淳太的！台北の最好な過ごし方」を40ページ超えの大ボリュームでお届け。

MORNINGでは、ローカルな雰囲気を満喫できる朝市や、さまざまなジャンルの朝ごはんをご紹介。中間さんのお気に入りのメニューや、台湾らしい朝食などがズラリ。現地で暮らしたことのある中間さんだからこそ分かる情報を、こっそり教える「淳太の特ネタ！」などが散りばめられています。

DAYTIMEは、雑貨屋や服屋などのショッピング情報がたっぷり。ファッション好きな中間さんが思わず「本気買いした！」という台湾発ブランドなども満載です。また、昼はグルメも選択肢がたくさん！ランチにピッタリな「台湾っ子御用達のチェーン店へGO」「台湾麺の魅力にロックオン」や、ちょっとマニアックな「地元で愛されるB級グルメを食す」など、さまざまなジャンルをご紹介。そして、DAYTIMEのお楽しみといえば、スイーツ＆カフェ。かき氷や杏仁豆腐の名店や、個性的なカフェなどを厳選しています。

NIGHTは、夜市の情報が盛りだくさん。グルメ通に知られる夜市やビギナーが挑戦しやすい夜市など、おすすめメニューとともにたっぷりご紹介しています。中間さんが、夜市初心者のために考えた「淳太的夜市グルメチャート」も。さらに、旅の締めくくりに食べたい「本場の味を堪能できる美食レストラン」や「新鋭シェフが腕をふるう話題の店」、お酒も食事もおいしい予約必須のバーと幅広く網羅。ほかにも旅の疲れを癒すマッサージ、小腹がすいたときに駆け込めるコンビニなど、うれしい情報が満載です。

「『淳太的！台北の最好な過ごし方』は、いっしょに街歩きをしているような気分を味わってもらえたらうれしいです。リアルに僕がよく食べるもの、好きなもの、住んでいたからこそ分かる地元のチェーン店など、情報を詰め込んだので参考にしてくださいね」（中間）

台北市街地をエリアごとに網羅！

台北市内には、さまざまな特色をもったエリアがあります。その中から厳選したショップやレストラン、一度は行きたい必訪スポットなどを掲載。街歩きのヒントになる情報をガイドブック中盤に28ページにわたって紹介しています。

例えば、台北のポップカルチャーの発信地である中山、伝統とモダンが共存する西門・龍山寺、台湾最大級＆最古の問屋街である迪化街…。それぞれのエリアの個性を感じられるスポットが満載です。

「自分がガイドブックを持ち歩くなら…という視点で、できるだけ情報を整理して、初心者の方でも見やすい誌面作りを考えました。街ごとに個性があるので、気になるエリアを見つけてゆっくり回るのも、いろんなエリアをはしごするのも楽しいんじゃないかな」（中間）

台北からの小旅行もカバー

新幹線やバスに揺られて、気軽に小旅行をするのも台湾らしい楽しみ方です。ガイドブック内では、日帰りで行ける１時間弱〜２時間程度の都市をご紹介。

港町として栄えアートも楽しめる高雄、台湾発祥の地であり文化や美食で多くの人を魅了する台南、山に囲まれた温暖なエリアでおしゃれなスポットが多い台中、そして、人気観光地のひとつでノスタルジックな雰囲気が魅力の九份と、４つの旅先を案内します。

中間さんの視点や体験がたっぷり

あちこちに散りばめられた、中間さんのコメントも要チェック！「淳太COMMENT」や「淳太NOTE」として、中間さんからのおすすめポイントや感想などが掲載されています。そして、「淳太‘s Column」では、ロケ中に中間さんおすすめのおみやげリストや、実際に体験した香水作りなども。ひと味違う、旅の楽しみを提案します。

ほかにも、さまざまなページに隠れた手書き文字、ロケ中に自らフィルムカメラで撮った写真など、

かゆいところに手が届く旅情報

台湾の基本データやフライト情報、台北市内や島内の交通情報など、多角的に旅をサポート。電車の乗り方やインタウンチェックイン方法などは文字情報だけでなく、写真つきで説明されていて、より分かりやすくなっています。実はこの旅情報のページ、中間さんがかなり実演してくださり、撮影させていただきました！食べ物を持っている手も中間さんだったり……ぜひ小さいカットもお見逃しなく……。

そして、街歩きで活用してほしいのが、ブックインブック。広域地図とエリアごとの狭域地図に加え、意外と知らない旅中のお役立ち情報が並ぶ「知っ得ネタSELECTION」や、食事や買い物などで使えるフレーズ満載の「淳太の台湾華語講座」も掲載されています。こちらは指差しでも伝わるのでかなり使えますよ！

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。 かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

WEST.中間淳太 「オファーには二つ返事でOKでした！」台湾ロケうらばなし