【FRIDAY 5月1・8日合併号】 4月17日 発売 価格：620円 【拡大画像へ】 講談社は、「FRIDAY 5月1・8日合併号」を4月17日に発売した。価格は620円。 今号の表紙と巻頭グラビアは、コスプレイヤー界のトップランナー・えなこさん。10ページの撮り下ろしで、シックな空間で大人の色香が漂うランジェリー姿を披露している。最上級に甘いルックスと完璧