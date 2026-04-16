歌手・工藤静香の報告に多くの反響が寄せられた。

工藤は１６日までにインスタグラムで「４月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます」と書き出し、「桜の絨毯（じゅうたん）の下から、そっと芽吹く花々。寒い冬のあいだ静かに時を重ね、春に美しく咲き誇るその姿に、いつも心を励まされています」と鮮やかな花々を披露。

続けて「また、私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました」と１４日に５６歳となったことを伝え、「日頃より温かく応援してくださる皆様に、心より深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます。これからも一日一日を大切に、丁寧に歩んでいきたいと思います。皆様にとりましても、新たな一年が優しく豊かに花開く、かけがえのない日々となりますよに」（原文ママ）と記した。

この投稿にはフォロワーから「しーちゃん、お誕生日おめでとうございます」「これからもずっと歌い続けて下さい」「ずっとずっと大好き」「世界一素敵な女性＆家族思いで魅力的な人」「これからも変わらず、応援していきます」「娘ちゃん達、旦那様のお祝いメッセージ めちゃくちゃ愛されていますね」などの声が寄せられ、３万を超える「いいね！」が集まっている。

藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月に次女でモデルのＫｏｋｉ，が誕生した。１４日には娘たちがそれぞれのインスタグラムで親子ショットとともに母を祝福し、話題となった。