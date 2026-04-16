アメリカの有力誌タイムは15日、「世界で最も影響力のある100人」を発表し、日本の高市早苗総理大臣が選ばれました。タイム誌が15日発表した2026年の「世界で最も影響力のある100人」で、日本からは高市総理が選ばれました。東京都の小池百合子知事が紹介文を寄せていて、「かつて日本の政界には女性が国の最高意思決定の座に就くことを阻む『鉄の天井』が存在した」と指摘した上で、高市総理は挑戦を続け、「ついにその天井を打ち