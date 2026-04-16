4月15日（木）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 よる11時6分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】12秒に1台やってくる新時代の足とは？“曲がれる”自走式ロープウェイが人手不足を解消？少子高齢化に伴う人手不足が深刻化する中、都営バスをはじめとする公共交通機関では路線の運休や減便が相次いでいる。この危機を打破すべく立ち上がったのが、福島県南相馬市に拠点を置くスタートアップ「Zip I