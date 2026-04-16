日本は世界屈指のデータセンター市場日本は先進国で米国に次ぐ世界第2位のデータセンター市場規模を有するそうです。背景には、北米とアジア太平洋地域を結ぶ接続拠点としての地理的優位性、停電時間の少なさが挙げられ、データセンターを長期安定的に運営できる多くの条件が揃っているそうです。日本のデータセンター事業は、1960年代の企業内電算センターから始まり、1990年代以降はインターネット普及に伴い通信キャリアなどが