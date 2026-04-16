あす4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」のナレーターを、TVアニメ『名探偵コナン』で、重要なキャラクター・萩原千速の声を昨年から担当している沢城みゆきが務める。さらに4月17日（金）の「金曜ミステリークラブ!!!」初回SPでは、江戸川コナン役の高山みなみがSPナレーターとして登場する。▼江戸川コナン声：高山みなみ▼萩原千速声：沢城みゆき公開から3日間でシ