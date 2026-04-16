あす4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」のナレーターを、TVアニメ『名探偵コナン』で、重要なキャラクター・萩原千速の声を昨年から担当している沢城みゆきが務める。

さらに4月17日（金）の「金曜ミステリークラブ!!!」初回SPでは、江戸川コナン役の高山みなみがSPナレーターとして登場する。

▼江戸川コナン 声：高山みなみ



▼萩原千速 声：沢城みゆき



公開から3日間でシリーズ歴代No.1となる観客動員231万人、興行収入35億円を突破し、メガヒットスタートをきった劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でも話題の2人の声優による、豪華なナレーションをぜひお楽しみに！

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