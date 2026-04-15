モデルでタレントのトラウデン直美（26）が15日、都内で行われた『2027ミス・ティーン・ジャパン』開催発表会に出席。早口言葉が苦手であることを明かした。【全身ショット】スタイル良すぎ…！ピンクのストライプワンピで登場したトラウデン直美ニュース番組でコメンテーターも務めるトラウデン。発表会では、昨年宣言した馬術の初級の指導者資格を取得したことを報告した。イベントにちなんで、大会に今出るとするならどん