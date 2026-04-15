トラウデン直美、早口言葉が苦手 ラジオで挑戦も上達せず ニュース番組ではコメンテーター
モデルでタレントのトラウデン直美（26）が15日、都内で行われた『2027ミス・ティーン・ジャパン』開催発表会に出席。早口言葉が苦手であることを明かした。
ニュース番組でコメンテーターも務めるトラウデン。発表会では、昨年宣言した馬術の初級の指導者資格を取得したことを報告した。
イベントにちなんで、大会に今出るとするならどんな特技を審査員に見せるかという質問を受けたのに対し、「馬くらいですかね。連れてきてデモンストレーションする」と話した。
一方、「早口言葉が苦手」だと明かし、自身が出演するラジオで何回も挑戦するが、上達しないと言い「不得意なことだったら早口言葉かもしれない」と話していた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。グランプリ受賞者は賞金100万円、ABEMAの番組出演権が贈られる。
発表会には応援アンバサダーの新川優愛、平祐奈も出席した。
ニュース番組でコメンテーターも務めるトラウデン。発表会では、昨年宣言した馬術の初級の指導者資格を取得したことを報告した。
イベントにちなんで、大会に今出るとするならどんな特技を審査員に見せるかという質問を受けたのに対し、「馬くらいですかね。連れてきてデモンストレーションする」と話した。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。グランプリ受賞者は賞金100万円、ABEMAの番組出演権が贈られる。
発表会には応援アンバサダーの新川優愛、平祐奈も出席した。