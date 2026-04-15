お笑い芸人の出川哲朗（62）が14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。自身の番組に迎えるゲストの“決め手”を明かした。今年4月に、レギュラー化10年目を迎えた「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）。この日のトークでは、別番組で共演した際などに、出川が直接声を掛けることでゲストが決まることが明かされた。自身も以前に“スカウ