お笑い芸人の出川哲朗（62）が14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。自身の番組に迎えるゲストの“決め手”を明かした。

今年4月に、レギュラー化10年目を迎えた「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）。この日のトークでは、別番組で共演した際などに、出川が直接声を掛けることでゲストが決まることが明かされた。

自身も以前に“スカウト”されたというタレントの伊集院光は「“伊集院君、出ない？”って言われた時に、俺、ちょっとだけ躊躇（ちゅうちょ）したのを見逃さないの、この人は」と打ち明けた。

すると出川は「やっぱり本当に出たいと思ってる方は、“今度ちょっと出てよ”って言うと、“出たいです、出たいです”ってすぐ言ってくれる」と説明。「そうでもない人は、“あ、じゃあスケジュールを確認します”って」と解説した。

そして「やっぱりこの番組は難しくて」と出川。「（出演者が）ずっと2人だけだから、本当に本人が出たいっていう感覚がないと、たぶん向こうの方もしんどいだろうから」と気づかいながら、「だから直接声を聞くのが一番反応が分かりやすい」と打ち明けた。

当時伊集院は、番組出演に興味がある前提で「あれ、結構マジで（バイクを）押してますよね」「電動だと重いんすかね」と出川に質問していたものの、「やっぱり見抜かれてる」と苦笑い。「バイクは好きなのにね」との指摘に、伊集院は「バイクは好きだけど押すのは好きじゃない」とぶっちゃけていた。