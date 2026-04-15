添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。花見ショットを投稿した。「桜並木をお散歩」と題し、肩が開放されたデザインで、ボディーラインが際立つグレーのニットロングワンピース姿で川沿いを歩く動画などを公開した。「撮影の時は雨降らなかったのでよかった」と桜の木の下での笑顔ショットもアップした。ファンやフォロワーからも「無邪気な笑顔がかわいい」「綺麗すぎる