添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。花見ショットを投稿した。

「桜並木をお散歩」と題し、肩が開放されたデザインで、ボディーラインが際立つグレーのニットロングワンピース姿で川沿いを歩く動画などを公開した。「撮影の時は雨降らなかったのでよかった」と桜の木の下での笑顔ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「無邪気な笑顔がかわいい」「綺麗すぎる」「スタイル良過ぎる」「かわセクシー」「綺麗お姫様」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年に「大山ひかり」としてデビュー。17年に現名に改名。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。