元楽天監督の大久保博元氏（59）が、YouTube「田中大貴のアスリートチャンネル」に出演。次回WBCの日本代表監督の条件と、ふさわしいと思う人物の名前を明かした。大久保氏は「今までWBCで優勝したチームの監督は全員（NPBで）日本一になってる」と指摘した。過去日本が優勝した第1回は王貞治氏、第2回は原辰徳氏、第5回は栗山英樹氏と、全員がリーグ優勝と日本シリーズを制覇を経験している。WBCを短期決戦と位置づけて、