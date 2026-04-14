元楽天監督の大久保博元氏（59）が、YouTube「田中大貴のアスリートチャンネル」に出演。次回WBCの日本代表監督の条件と、ふさわしいと思う人物の名前を明かした。

大久保氏は「今までWBCで優勝したチームの監督は全員（NPBで）日本一になってる」と指摘した。

過去日本が優勝した第1回は王貞治氏、第2回は原辰徳氏、第5回は栗山英樹氏と、全員がリーグ優勝と日本シリーズを制覇を経験している。

WBCを短期決戦と位置づけて、ペナントレースとは違った采配能力を求める声もあるが、大久保氏は「勝つ野球ってのは短期決戦もペナントもない」と断じた。

そして、「次？俺は原（辰徳）監督」と、日本一3回の前巨人監督の名前を挙げた。

さらに栗山氏も候補になってくるだろうと説明した。

有力候補に名前の挙がる松井秀喜氏に関しては「カモフラージュかもしれない。俺、ゴジ（松井氏）は巨人（の次期監督）だと思っているから」と明かした。

ただ、NPB監督経験者にこだわらずメジャーを知るという観点から選ぶとすれば「イチロー監督はいいんじゃない？」と、第1回、第2回WBCで選手として連覇に貢献したスターの名前を挙げた。