「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーション第2弾となるポップアップストアが、4月20日から5月6日までの期間限定でJR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場に出店することが発表された。 【画像あり】コラボ商品一覧 今回のポップアップストアでは、コラボ第2弾として3月に誕生した新商品『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』がエキュート大宮に初登場する。 香