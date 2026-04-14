「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーション第2弾となるポップアップストアが、4月20日から5月6日までの期間限定でJR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場に出店することが発表された。

【画像あり】コラボ商品一覧

今回のポップアップストアでは、コラボ第2弾として3月に誕生した新商品『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』がエキュート大宮に初登場する。

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーに、バナナミルク味のチョコレートをサンドした商品で、クッキーには東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれている。

絵柄は全6種類で、18枚入にはオリジナルステッカーがランダムで1枚付属する。価格は12枚入が1,850円（税込）、18枚入が2,700円（税込）。

定番商品の『ちいかわバナナプリンケーキ』は、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が加わり全6種類にリニューアルされた。

バナナプリンカスタードとキャラメルクリームのダブルクリームをスポンジケーキで包んだ商品で、バナナの配合量が20%アップしている。8個入にはオリジナルステッカーがランダムで1枚付属する。価格は4個入が853円（税込）、8個入が1,706円（税込）。

さらに、コラボ限定デザインのトートバッグにスイーツ2種をセットにした『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』も販売される。

セット内容は『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入』、オリジナルトートバッグ各1点。

トートバッグの内側にはシルエット柄の生地が使用され、「ちいかわ」の特製チャーム付きジッパーも備える。価格は4,500円（税込）で、1人2点までの購入点数制限が設けられている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）