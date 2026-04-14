Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。W35×H24×D13cm、重さ0.6kgにして収納スペース最大14個。コンパクトな通勤トートが、そのスペックの向こうに見せてくれるのは、荷物との付き合い方の再設計です。こちらのミニトートのプロジェクトが終了間近となりました。そこで今回は、「QUICK PACK tote11」が掲げるシンプルな利便性が、