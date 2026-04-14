かつてのクロカン車を想起させるゴツさが魅力のパスポート2026年3月9日、ホンダは北米市場で高い評価を得ているSUV「パスポート」を日本市場へ導入すると発表しました。最新情報やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。パスポートは、本格的なオフロード走破性能を持ちながら、オンロードでも快適な走りを実現する大型SUVです。1993年に、北米市場向けのSUVモデルとして