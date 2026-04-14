かつてのクロカン車を想起させるゴツさが魅力のパスポート

2026年3月9日、ホンダは北米市場で高い評価を得ているSUV「パスポート」を日本市場へ導入すると発表しました。



最新情報やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

パスポートは、本格的なオフロード走破性能を持ちながら、オンロードでも快適な走りを実現する大型SUVです。1993年に、北米市場向けのSUVモデルとして初代がデビューします。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「大型5人乗りSUV パスポート」です！ 画像で見る

このときは、当時提携していたいすゞのSUV「ロデオ」（日本名「ミューウィザード」）のOEM供給を受けて販売。

その後、2002年にいすゞのOEMパスポートの生産が終了。それから17年が経過した2019年、ホンダの自社開発モデルとして復活を果たします。

今回導入されるのは、2024年11月にフルモデルチェンジした4代目となります。

生産工場は、ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカのアラバマ4輪車生産工場であり、れっきとした輸入車として導入されます。

このパスポートの導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したものであり、2026年後半より発売される予定です。

なお、日本市場には、オフロード性能を向上させた上級グレード「パスポート トレイルスポーツ エリート」が導入されます。

ボディサイズは、全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと、トヨタ「ランドクルーザー300」のボディサイズである全長4950-4985mm×全幅1980-1990mm×全高1925mmに匹敵する大きさです。なお、乗車定員は5名です。

車両重量は2134kg、パワートレインもこの重さを感じさせない強力なものとなり、最高出力285HP・最大トルク36.2kgfmを発揮する、3.5リッター V型6気筒自然吸気エンジンが搭載されます。

このエンジンに、パドルシフト付きの10速AT＋可変トルクマネジメント式AWDシステム（第2世代のi-VTM4）を組み合わせています。i-VTM4は路面状況に応じたさまざまなモードを選択できるもので、あらゆる状況でも安定した走りを実現します。

車両本体価格は、米国では5万2650ドル、日本円で約840万円です（2026年3月中旬時点）です。

ホンダの「H」を示すエンブレムでありながら、左ハンドル仕様のまま販売されるという点もマニア心を大いに刺激するのではないでしょうか。

そんなパスポートのユーザーの反響について、3月中旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「『正確な価格が知りたい』『展示車はいつ見られるのか』といったお問い合わせをいただいております。

なかには、『現地（アメリカ）で乗っていて非常に気に入っている。日本でも買えるならぜひ欲しい』といったお客様もいらっしゃいました」

他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「『東京オートサロンで見てデザインが気に入ったので予約したい』というお問い合わせをいただきました。

現時点で価格や予約開始時期は未定ですが、左ハンドル仕様ということもあり、こだわりを持つオーナーの方に『刺さる1台』として注目されているようです」

確かに、「人とは被りたくない」というこだわり派のユーザーにとって、パスポートの左ハンドル仕様はむしろプラスの要素であり、かなり気になる存在といえるのではないでしょうか。