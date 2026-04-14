なかなか周囲も、そして自らも納得のいく投球ができない佐々木。その内容にOBからもシビアな意見が飛んでいる(C)Getty Imagesもどかしい投球が続いている。ドジャースの佐々木朗希だ。現地時間4月12日に行われた本拠地でのレンジャーズ戦に先発した佐々木は、4回（94球）を投げ、被安打5、2失点、6奪三振、5四球の内容で降板。本人が「一番の反省」と振り返ったように、制球が定まらずに球数がかさんだことで、早いイニングで