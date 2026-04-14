「もう大丈夫だと思っていた」米解説も落胆 佐々木朗希がぶつかる“自信の壁”「どういうわけか、ブルペンから出てくる時は全くの別人だ」
なかなか周囲も、そして自らも納得のいく投球ができない佐々木。その内容にOBからもシビアな意見が飛んでいる(C)Getty Images
もどかしい投球が続いている。ドジャースの佐々木朗希だ。
現地時間4月12日に行われた本拠地でのレンジャーズ戦に先発した佐々木は、4回（94球）を投げ、被安打5、2失点、6奪三振、5四球の内容で降板。本人が「一番の反省」と振り返ったように、制球が定まらずに球数がかさんだことで、早いイニングでお役御免となった。
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101.7マイル（約163.6キロ）を記録した自慢の快速球もゾーンで勝負できなければ、諸刃の剣。佐々木は、防御率13.50、WHIP2.70、被打率.310、与四球率12.15と荒れに荒れたオープン戦から続く課題をいまだ克服できずにいる。
フォークと4シームにキレがあったこの日は、投球全体の38％で空振りを記録。勝負は出来ていた。しかし、専任捕手を務めているダルトン・ラッシングが「もっとカウントを有利に進めないといけない」と指摘するように、どうしても継続性を保てない。渡米後自己最多の6奪三振とワーストタイの5四球という表裏一体の結果は、佐々木のもどかしさを物語っている。
一体どうすればいいのか。悩みは尽きない佐々木に対するOBたちの見解もシビアさを増している。地元局『Sports Net LA』の解説を務めるノマー・ガルシアパーラ氏は、「我々は去年のポストシーズンに彼が好投し続けた姿を見て、もう大丈夫だと思っていた」と切り出し、「だが、今は去年の最初の頃と同じだ。自信を失っている」と断じた。
さらに「彼の自信の無さはおそらく自分に向けられたもの。投球フォームの再現性、そしてメジャーリーグレベルで投げるために必要な制球力を保てるかどうかっていう類のものなんだ」と論じたガルシアパーラ氏は、中継ぎ時と表情が変わる佐々木のマウンド上での振る舞いに疑問を投げかけている。
「どういうわけかは分からないが、ブルペンから出てくるときの彼は全くの別人だ。たった1イニングだけ投げ切ればいいというメンタルが良い方向に作用しているのかもしれないね。『1イニング限定』という状況での彼は自分のメカニクスをあまり気にしていないように見えた。もしも、心構えの問題なら、上手くいくかは分からないが、『いいかい？ 先発でも同じようにできるんだ』と伝えていくことが大事になる」
ロッテ時代に日本球界を騒然とさせた実績が示すように、持っているポテンシャルは超特大だ。あとは、それをどう覚醒させるか。岐路に立つ佐々木をドジャースがどうテコ入れしていくかは、今後の起用法を含めて注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]