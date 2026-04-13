上関町で建設計画が進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、柳井商工会議所が13日、柳井市議会に対し、事業者や国に詳細な説明を求めて欲しいとした請願書を提出しました。柳井商工会議所が13日、市議会に提出した請願では、上関町に建設が計画されている中間貯蔵施設の設置について、住民の不安を払拭するため、市長から事業者や国に対し説明を求めてほしいとしています。中間貯蔵施設建設計画をめぐっては2025年8