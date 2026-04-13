元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新し、あらためて第1子を出産したことを報告した。【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子久慈は「The best day in my life」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「無事に生まれてきてくれたこと支えてくださった皆様温