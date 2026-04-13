久慈暁子、インスタグラムで第1子出産を報告「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました」
元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新し、あらためて第1子を出産したことを報告した。
【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子
久慈は「The best day in my life」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「無事に生まれてきてくれたこと支えてくださった皆様温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます」と礼の言葉をつづった。
続けて「これから始まる新しい毎日を1日1日大切に過ごしていきたいと思います」と意気込み。最後に「今後とも温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。きょう13日には、久慈のインスタグラムのストーリーズと渡邊のインスタグラムに、赤ちゃんのものと思われる小さい手の写真を投稿。同日、オリコンニュースの取材に久慈の事務所の担当者が「無事に出産いたしました。母子ともに健康です」と出産を認めていた。
【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子
久慈は「The best day in my life」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「無事に生まれてきてくれたこと支えてくださった皆様温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます」と礼の言葉をつづった。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。きょう13日には、久慈のインスタグラムのストーリーズと渡邊のインスタグラムに、赤ちゃんのものと思われる小さい手の写真を投稿。同日、オリコンニュースの取材に久慈の事務所の担当者が「無事に出産いたしました。母子ともに健康です」と出産を認めていた。