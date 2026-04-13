5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が、きょう13日午後6時にリリースされた8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲「Stick With You」のミュージックビデオを公開した。5人のメンバーが、韓国俳優のチョン・ジョンソと共演した。【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT今回のミュージックビデオは、恋