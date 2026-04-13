TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」MV公開 チョン・ジョンソと共演
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が、きょう13日午後6時にリリースされた8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲「Stick With You」のミュージックビデオを公開した。5人のメンバーが、韓国俳優のチョン・ジョンソと共演した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
今回のミュージックビデオは、恋人が去ることを恐れる男性の心理を中心に展開し、家を出た恋人を不安げなまなざしで追いかける5人のメンバーの姿が緊張感を与える。彼らの視線の先で、恋人は幸せそうな笑顔で見知らぬ相手と時間を過ごし、その様子を見守るメンバーたちの不安げな感情演技が没入感を高める。不安は次第に増していくが、最終的に恋人と一緒にいるのは自分だと気付いた瞬間、雰囲気が一変する。結局、彼らの心を揺さぶったのは外部の状況ではなく、内面の不安であったことを示している。5人のメンバーが一人の人物を分担して演じるという設定も、斬新な楽しさを加えている。
今回のミュージックビデオは、BOYNEXTDOOR「Count To Love」やイ・ヨンジ「Robot」などでシネマティックな演出を披露し、最近ではBTS「2.0」のミュージックビデオでも話題を呼んだイ・ハンギョル監督が演出を務めた。「Stick With You」のミュージックビデオでもまた、新鮮なストーリーと感覚的な映像で完成度の高い作品を披露した。
「Stick With You」は、終わりが見えている愛を引き留めたいという切なさを描いたエレクトロポップジャンルの曲で、パワフルで中毒性のあるサビのメロディーが耳を惹きつける。 さらに、楽曲の感情を増幅させるパフォーマンスも見どころのひとつとなっている。
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、デビューからの7年間の感情や考えが込められた作品。昨年、所属事務所のBIGHIT MUSICと再契約した後、初めてリリースするアルバムとなる。
今回のミュージックビデオは、恋人が去ることを恐れる男性の心理を中心に展開し、家を出た恋人を不安げなまなざしで追いかける5人のメンバーの姿が緊張感を与える。彼らの視線の先で、恋人は幸せそうな笑顔で見知らぬ相手と時間を過ごし、その様子を見守るメンバーたちの不安げな感情演技が没入感を高める。不安は次第に増していくが、最終的に恋人と一緒にいるのは自分だと気付いた瞬間、雰囲気が一変する。結局、彼らの心を揺さぶったのは外部の状況ではなく、内面の不安であったことを示している。5人のメンバーが一人の人物を分担して演じるという設定も、斬新な楽しさを加えている。
今回のミュージックビデオは、BOYNEXTDOOR「Count To Love」やイ・ヨンジ「Robot」などでシネマティックな演出を披露し、最近ではBTS「2.0」のミュージックビデオでも話題を呼んだイ・ハンギョル監督が演出を務めた。「Stick With You」のミュージックビデオでもまた、新鮮なストーリーと感覚的な映像で完成度の高い作品を披露した。
「Stick With You」は、終わりが見えている愛を引き留めたいという切なさを描いたエレクトロポップジャンルの曲で、パワフルで中毒性のあるサビのメロディーが耳を惹きつける。 さらに、楽曲の感情を増幅させるパフォーマンスも見どころのひとつとなっている。
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、デビューからの7年間の感情や考えが込められた作品。昨年、所属事務所のBIGHIT MUSICと再契約した後、初めてリリースするアルバムとなる。