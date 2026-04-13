3月の優待シーズンを過ぎましたが、4月も権利確定する注目すべき銘柄があります。NISAの成長投資枠での投資を検討してみるのも良いでしょう。本記事ではNISAで株式投資をしたい方がチェックしておきたい銘柄を紹介し、銘柄選びのポイントも解説します。【4月権利確定】NISAで保有するのに向いている銘柄4月に権利確定する優待銘柄・NISAの成長投資枠で保有するのにおすすめの銘柄として、伊藤園第1種優先株式、正栄食品工業、エイ