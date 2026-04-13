大分県内で作られた銘品をそろえた大分市のセレクトショップ「OitaMade」で、女性陶芸家の作品が期間限定で販売されています。 【写真を見る】佐伯市在住の陶芸家さくらとしえさん作品を期間限定販売大分市 佐伯市在住のさくらとしえさんは、九谷焼の陶芸作家で地域おこし協力隊員としてアートと陶芸を通じた地域活動に取り組んでいます。 大分市の「OitaMade」赤レンガ本店では、今月9日から期間限定でさくらさんの